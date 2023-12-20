شاهد..الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين في غزة

العالم _ خاص بالعالم



وقالت مصادر محلية وصحفية في القطاع إن قصفا إسرائيليا كثيفا استهدف جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكدت مصادر محلية وصحية في القطاع، قيام قوات الاحتلال بإعدام أكثر من 13 شخصاً في منزل عائلة فلسطينية، أمام أعين الأطفال والنساء شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد طفل وسقوط عدد من الجرحى في قصف استهدف منزلا في الحي الياباني غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية على حي الأمل بالمدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، ما اسفر عن استشهاد واصابة العديد من المواطنين.

كما استشهد 15 مواطنا وأصيب آخرون في قصف جوي اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة فلسطينية غرب خان يونس جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء التفاح والدرج والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصف الطيران الحربي منزلا قرب بركة الشيخ رضوان في المدينة.

وأفادت مصادر طبية بأن نحو 100 شهيد ومئات الجرحى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، جراء المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في شتى أنحاء قطاع غزة.

ودمرت المقاتلات الاسرائيلية منزلا قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال منزل عائلة في مخيم البريج وسط القطاع وطال القصف عددا من المنازل المجاورة وأدى إلى سقوط شهداء.

وارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 19 ألفا و660، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 52 ألفا ، فضلا عن آلاف المفقودين بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة في القطاع.