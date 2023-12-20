'إسرائيل' تنشر معلومات جديدة عن صحة 'محمد ضيف'!

العالم - فلسطين المحتلة

واعتقد الإحتلال الإسرائيلي منذ سنوات أن الحالة الجسدية لمحمد ضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ليست مرضية، وأن هذا الشخص الذي يدعى "محمد دياب إبراهيم المصري" 58 عاما يسكن في غزة، يبقى دائمًا تحت رعاية ممرض يتم نقله بسيارات الإسعاف، أو يجلس دائمًا على كرسي متحرك ويعاني من مشاكل عديدة.

وأفاد موقع "ولا" الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول، وقناة "i24NEWS" الإسرائيلية، أن "إسرائيل" حصلت على معلومات حساسة جديدة حول حالته الصحية بعد نشر عدة مقاطع فيديو، وأكدا أن "أبو خالد" الملقب بمحمد ضيف يتمتع بصحة جيدة.

وبحسب هذا التقرير، فإن "ضيف" يسير برجليه في أحد مقاطع الفيديو، ويظهر في مقطع آخر جالساً على كرسي. وإنه يستطيع التحرك بمفرده ولا يحتاج إلى كرسي متحرك.