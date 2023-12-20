أداء وزارتي النفط والإعلام حال دون تحقيق أهداف الأعداء بإثارة قلق شعبنا

العالم - ايران

وأشار الرئيس " رئيسي " في كلمته التي القاها خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء الى الخلل الذي شهدته محطات الوقود قبل يومين، مؤكدا أن الاداء المدروس لوزارة النفط والتغطية الخبرية المناسبة التي قامت بها وسائل الاعلام في التعامل مع هذا الموضوع، أفشل محاولات العدو الذي حاول تضخيم هذه المشكلة.

وتابع رئيس السلطة التنفيذية في ايران الاسلامية قائلا: ان هذه القضية أثبتت أن العدو يتربص بنا لتوجيه ضربته لشعبنا والاخلال بمعيشة المواطنين، لذا فإن على كل المسؤولين ومختلف الأجهزة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذه المشكلة، والمراقبة التامة أكثر من أي وقت مضى.

واعتبر آية الله " رئيسي " الحفاظ على الانسجام والتضامن بين الشعب والنظام الاسلامي، واجبا شرعيا على كل أركان هذا النظام، داعيا اياهم الى تظافر الجهود لبلوغ ايران مرحلة التطور والتقدم الى جانب رفع مستوى المبادئ الاخلاقية والالتزام بها.