السيد الحوثي: شعبنا تحرك عسكريا لمنع تحرك سفن "إسرائيل"

العالم - فلسطين

وصرح في خطاب تلفيزيوني أن الأمريكي يزود جيش الاحتلال بمقاتلات وأسلحة محرمة دوليا منها الفوسفور الأبيض

واضاف: طلبنا من الدول الفاصلة بيننا وبين فلسطين فتح المعابر لمرور مجاهدينا لفلسطين

وقال: الأمريكي هو شريك في ما يحصل في فلسطين من جرائم مروعة

كما قال: الجيش الإسرائيلي جعل من المستشفيات هدفا معلنا لعملياته العسكرية ويقتل ويدمر ويستهدف الجرحى والمرضى في المستشفيات.

وأشار الى عرقلة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وقال: الأمريكي يقدم أيضا الدعم السياسي ويعترض على أي قرار لوقف إطلاق النار

وتابع: الأمريكي و"إسرائيل" كلاهما ذراع للصهيونية العالمية التي تستهدف العالم الإسلامي

وقال: لا ننتظر من الأوروبيين بكل تاريخهم الأسود دورا إيجابيا لصالح الشعب الفلسطيني