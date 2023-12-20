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السيد الحوثي: شعبنا تحرك عسكريا لمنع تحرك سفن "إسرائيل"

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد قائد أنصارالله اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن أمريكا تشترك مع جيش الاحتلال في العدوان على غزة بخبرائه ومستشاريه مشيراً الى أن "شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن إسرائيل".

العالم - فلسطين

وصرح في خطاب تلفيزيوني أن الأمريكي يزود جيش الاحتلال بمقاتلات وأسلحة محرمة دوليا منها الفوسفور الأبيض

واضاف: طلبنا من الدول الفاصلة بيننا وبين فلسطين فتح المعابر لمرور مجاهدينا لفلسطين

وقال: الأمريكي هو شريك في ما يحصل في فلسطين من جرائم مروعة

كما قال: الجيش الإسرائيلي جعل من المستشفيات هدفا معلنا لعملياته العسكرية ويقتل ويدمر ويستهدف الجرحى والمرضى في المستشفيات.

وأشار الى عرقلة أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة وقال: الأمريكي يقدم أيضا الدعم السياسي ويعترض على أي قرار لوقف إطلاق النار

وتابع: الأمريكي و"إسرائيل" كلاهما ذراع للصهيونية العالمية التي تستهدف العالم الإسلامي

وقال: لا ننتظر من الأوروبيين بكل تاريخهم الأسود دورا إيجابيا لصالح الشعب الفلسطيني

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