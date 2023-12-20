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المجلس السياسي الأعلى فی اليمن:

اليمن: تأليف قوة بحرية في البحر الأحمر خطوة عدائية

اليمن: تأليف قوة بحرية في البحر الأحمر خطوة عدائية
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد المجلس السياسي الأعلى فی اليمن ان الخطوة الأميركية بتأليف قوة متعددة الجنسيات تحت غطاء حماية التجارة في البحر الأحمر عدائية.

العالم - اليمن

واضاف المجلس في بيان اليوم الاربعاء ان تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب جاء نصرة للشعب الفلسطيني.

وصرح ان الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئه.

وقال ان الخطوة الأميركية هدفها حماية "إسرائيل" وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن.

واضاف ان الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بالكامل عن كل ما يترتب على خطوتها العدائية.

وتابع المجلس: أي اعتداء علينا أو محاولة لمنعنا عن واجبنا في دعم أهلنا في غزة سيواجه بالرد الصادم.

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