اليمن: تأليف قوة بحرية في البحر الأحمر خطوة عدائية

العالم - اليمن

واضاف المجلس في بيان اليوم الاربعاء ان تحرك الجمهورية اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب جاء نصرة للشعب الفلسطيني.

وصرح ان الخطوط الملاحية آمنة لكافة السفن باستثناء السفن المرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي أو المتوجهة إلى موانئه.

وقال ان الخطوة الأميركية هدفها حماية "إسرائيل" وعسكرة البحر الأحمر وخليج عدن.

واضاف ان الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية بالكامل عن كل ما يترتب على خطوتها العدائية.

وتابع المجلس: أي اعتداء علينا أو محاولة لمنعنا عن واجبنا في دعم أهلنا في غزة سيواجه بالرد الصادم.