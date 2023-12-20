شاهد.. حماس تطالب بوقف العدوان لإبرام صفقة

العالم _ خاص بالعالم

هو شرط اساس لن تتراجع عنه حماس وكانت قد حددته عند انهيار هدنة الأيام السبعة بداية هذا الشهر ويشكل محور محادثات القاهرة التي يجريها وفد سياسي رفيع من الحركة بقيادة اسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين.

مصدر مقرب من حماس قال لفرانس برس ان المناقشات في القاهرة تتناول وقف العدوان والحرب تمهيداً لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وعودة النازحين لمناطقهم في شمال ووسط القطاع.

تكاليف الصفقة الجديدة ان تمت ستكون مرتفعة لتل أبيب بحسب الاعلام العبري. القناة الـ12 الاسرائيلية افادت بأن الحكومة تدرس وقفا طويلا لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إتاحة المجال أمام حماس لجمع اسرى الاحتلال، فيما قال موقع تايمز اوف "اسرائيل" ان تل ابيب أبلغت الدوحة باستعدادها لهدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح نحو 40 من اسراها في غزة وكذلك إطلاقِ سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب هجمات أكثر خطورة.

تطورات تاتي في وقت افادت فيه وسائل اعلام اميركية واسرائيلية بأن نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت أبلغا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن تل ابيب مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة بشرط حدوث تقدم خلال أسابيع في حين صرح رئيس الكيان الاسرائيلي إسحق هيرتزوغ بأن تل أبيب مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة للافراج عن اسراها.

تصريحات تزامنت مع عقد لقاء ثلاثي في بولندا بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع ومدير وكالة السي آي إيه الأمريكيّة وليم بيرنز لاستئناف المفاوضات.

هذا وأفادت مصادر اسرائيلية بأن الأيام القريبة ستكون حاسمة وستتميز بالضغط. وإن الكرة ليست في ملعب تل ابيب بعد ان قام رئيس الموساد بالخطوة الأولى وان الضغوط الان ستنتقل من الولايات المتحدة إلى قطر ومن الأخيرة إلى حماس ما سيتطلب عدة أيام.