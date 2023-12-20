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امين عام الشرطة الدولية يدين الهجوم الارهابي بمدينة 'راسك'

امين عام الشرطة الدولية يدين الهجوم الارهابي بمدينة 'راسك'
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

بعث "يورغين شتاك" الامين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، رسالة الى القائد العام لقوى الامن الداخلي بالجمهورية الاسلامية الايرانية "العميد احمدرضا رادان"، منددا فيها بالهجوم الارهابي الذي استهدف مدينة "راسك" (في محافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرق ايران).

العالم - ايران

وقدم "شتاك" عبر هذه الرسالة، العزاء باستشهاد 11 من افراد مركز شرطة راسك، الى القائد العام لقوى الامن الداخلي والعائلات الثكلى لهؤلاء الضحايا.

واعرب الامين العام لشرطة الانتربول، عن تضامنه مع الشرطة الايرانية وعائلات الشهداء؛ متمنيا للمصابين اثر هجوم راسك الارهابي بالشفاء والسلامة التامة.

كما اكد شتاك على استعداد منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) للتعاون اللازم في هذا الخصوص.

يذكر ان 11 عنصرا من قوى الامن الداخلي استشهدوا، في هجوم جماعة إرهابية حدث يوم الجمعة 15 كانون الاول الجاري، استهدف مقر شرطة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران، كما قتل عدد من الإرهابيين وتم القبض على أحدهم.

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