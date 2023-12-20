الشيخ قاسم: لا بد من خضوع العدو لشروط المقاومة ودفع ثمن عدوانه

العالم - لبنان

واضاف الشيخ نعيم قاسم في مقابلة صحفية: في النهاية لا بد أن تخضع "إسرائيل" لشروط حماس والمقاومة في فلسطين، ولا بد أن تدفع ثمن هذا العدوان الكبير.

وأشار الشيخ قاسم إلى إمكان توسّع رقعة المواجهة مع العدو الصهيوني، وقال إن: هذا احتمال يبقى واردًا، لكن لا نستطيع أن نشَخِّص لا التوقيت ولا الظروف ولا الحالة التي تؤدي إلى هذا التوسّع، هذا أمرٌ له علاقة بالميدان وبتشخيص القيادات المختلفة للمقاومة على مستوى المنطقة، وبالتالي احتمال توَسع المواجهة احتمال قائم.

وقال الشيخ قاسم: الحديث الحصري اليوم يجب أن يكون حديث المواجهة في الميدان وقتال العدو الإسرائيلي في الجنوب لصَد اعتداءاته ونواياه وقراراته التوسعية، ولا تنفع لا التهديدات ولا أيُّ تصريحات تُطلق من هنا وهناك، مؤكدًا أن: كل شيء يتعلق بجبهة الجنوب غير موضوع الدفاع والمواجهة مرتبط الآن بانتهاء العدوان الإسرائيلي على غزَّة، أمَّا الحديث عن تحريك في داخل لبنان فهذا أمرٌ غير واقعي، لأنَّه الوضع في لبنان بشكلٍ عام وإجمالي إذا لم يكن متعاطفاً في بعض الحالات فهو مقدِّر للظروف الموجودة، ونحن لا نبني على أساس وجود عَداء في الداخل، ولا نبني على أساس أنَّ هناك من سيتحرك ليخدم المشروع الإسرائيلي في هذه المرحلة، هذا أمر غير مطروح على الساحة.

وذكر أنه بعد أن تنتهي المعركة ويتبين أنَّ العدو فشل، فبالتأكيد هذا سيُنشئ صراعًا ومشاكل في داخل الكيان"، موضحًا أن: الكيان كان قبل 7 تشرين الأول/اكتوبر في حالة انعدام وزن بسبب الخلافات الداخلية، وهذا الأمر لم يتوقف ولم ينتهِ وسيتصاعد أكثر، كونه جزءًا من ثمن الحرب والعدوان الذي شنه على غزة ولبنان.