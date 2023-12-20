ماذا جرى خلال زيارة وزير الخارجية الايراني لقطر؟

العالم _ خاص بالعالم

وأجرى عبداللهيان في هذه الزيارة مباحثات مع المسؤوين القطريين حول تطورات الاوضاع في فلسطين المحتلة ووضع حد للمجازر الاسرائيلية بحق المدنيين في القطاع.

وفي اطار زيارته للدوحة التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وتحدث عبداللهيان عن آخر الاتصالات بين ايران والدول الأخرى فيما يتعلق بفلسطين، موضحا بأنها لقاءات مهمة وتدعم القضية الفلسطينية.

كما ندد عبداللهيان بالدعم الاميركي اللامحدود للكيان الاسرائيلي معتبرا واشنطن شريكة في جرائم الابادة الذي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الابرياء في غزة.

وأشار عبداللهيان الى المأزق التي تعيشه الادارة الاميركية نتيجة صمود المقاومة بعد 75 يوما من العدوان على القطاع.

من جانبه صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 'اسماعيل هنية' خلال اللقاء بأن المقاومة مازالت صامدة وقوية في الميدان والحقت خسائر فادحة بجيش الاحتلال على الرغم من توسيع حملاته الجوية والبحرية والبرية على اهل غزة.

وتابع بأن الكيان الصهيوني وحلفائه ظنوا أنهم قادرون على اجبار المقاومة على رفع الراية البيضاء والاستسلام ، لكن بعد 75 يوما من جرائم الابادة الجماعية ما زالت المقاومة صامدة وقوية في الميدان.

ومن المنتظر أن يبحث عبداللهيان مع كبار المسؤولين القطريين الأوضاع في غزة، والعلاقات الثنائية في الزيارة

وسبق أن حذرت طهران الكيانَ الصهيوني والولايات المتحدة من التداعيات التي ستؤثر سلبا على المنطقة إذا ما استمر العدوان الاسرائيلي على غزة.