سفن الصين العسكرية ترفض مساعدة السفن الإسرائيلية بباب المندب

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وأوردت الوكالة أنه "على الرغم من أنّ الصين لديها سفن حربية في المنطقة، إلا أنّ هذه السفن لم تستجب لنداءات المساعدة السابقة من السفن التجارية، على الرغم من أنّ بعض السفن التي تعرضت للهجوم كانت لها صلات بهونج كونج".

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يارا ... 180 سفينة حاويات غيرت مسارها لتجنب الهجمات في البحر الأحمر .. انصار الله ضيقت الخناق على اسرائيل

الجنرال... انهارت عملياً عملية حراسة الممتلكات التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر وأعلنت 3 دول كبرى، فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، انسحابها ... والصين ترفض مساعدة السفن المتوجهة الى "اسرائيل".

سام يوسف ... وانفرط عقد العار!!!: بعد إسبانيا، فرنسا تعلن : "سحبت الحكومة الفرنسية دعمها البحري لعملية "حارس الرخاء"، التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للحماية من هجمات اليمنيين في البحر الأحمر."

"إقرار بالفشل" في تحقيق أهداف الحرب و"هزيمة" أمام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية أثناء التوغل البري، هكذا وصفت تقديرات لمحللين وكُتاب مقالات إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قوات لواء "غولاني"، وما أعقبه من إخراج قوات المظليين والمدرعات من قطاع غزة.

*المغردون تفاعلوا مع هذا الفشل الاسرائيلي:

اسكندر ... لواء غولاني أقوى وأكبر الألوية الخاصة المقاتلة في جيش الاحتلال الاسرائيلي قد فقد في الحرب 40% من مقاتليه ومعداته حسب نظام الجيوش أي أنه هزم هزيمة حاسمة وتكبد خسائر فادحة.

اغرس خيرا ...سبب انسحاب لواء غولاني من غزة اللواء خسر أثنين من قادته منذ بدأ العملية البرية بالإضافة إلى 12 قائد من قادة الكتائب ومساعديهم، و40% من قوته التسليح والآليات العسكرية مما جعله خارج الجاهزية إذا كان هذا حال اللواء الأقوى والأميز لجيش الاحتلال فكيف باقي الألوية.

ابو صلاح ...اخبار تاريخية خلال الساعات الماضية . - انسحاب لواء غولاني من شمال غزة - انسحاب لواء المظلات من شمال وجنوب غزة. يارب ثبت الاقدام واحمينا من غدرهم

نقلت وسائل اعلام عبرية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المقبلة الإفراج عن 3 قادة فلسطينيين بارزين من داخل السجون الإسرائيلية.وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أولئك الثلاثة؛ هم: عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

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تامر ... يديعوت أحرنوت : حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة مع إسرائيل الإفراج عن مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات. قادة ثلاث فصائل ، فتح وحماس والجبهة الشعبية . هذا يعني تغير جذري كبير في تركيبة الفصائل ومنظمة التحرير.

همام ... إنّ فلسطين بأقصاها وقدسها تستحق كل ما قدمت لها ولأجلها ! ويشهد الله، إذا ما ظل بجسدي نفس، فلن أبخل به على وطني السليب، فليس بعد القدوس إلا القدس فليس بعد القدس إلا القسام" - الأسير عبد الله البرغوثي.

سامح عسكر ...هؤلاء الثلاثة على رأس المطلوب الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى المقبلة.. مروان البرغوثي...قيادي فتحاوي (علماني) مُعتقل من 2002 عبدالله البرغوثي...قيادي حمساوي (إسلامي) معتقل من 2003 أحمد سعدات...قيادي يساري (اشتراكي ماركسي) معتقل من 2003 وفقا للمقاومة هؤلاء قادة فلسطين المقبلين، ومن لديهم القدرة على توحيد الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في المقاومة والضغط على "إسرائيل" بشكل فعّال.

ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.واعتمد الأمين العام على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة التي نادرا ما تستخدم والتي تخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".

نختم اللقاء بهذا الفيديو لوزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية السابقة وزعيمة حزب بوديموس اليساري، إيوني بيلارا التي تنتقد الصمت الغربي ازاء الجرائم الاسرائيلية وتقول ان " ما نجده اليوم هو تجريد كامل للفلسطينيين من إنسانيتهم، الضحايا الفلسطينيون يموتون بلا اسم، بلا عائلة، بلا تاريخ.. كما لو لم يكونوا بشرا"

التفاصيل في الفيديو المرفق ...