التحالف الأمريكي لن يغيّر من موقف صنعاء المساند لفلسطين

العالم _ مراسلون

غير آبهة بأي تهديدات للتحالف الأمريكي الجديد تبدو صنعاء وهي تؤكد استمرار عملياتها العسكرية المناصرة لفلسطين، مشترطة لإيقافها إنهاء العدوان الإسرائيليِ على غزه، وهذا وفق مسؤوليها ما يشرعن موقفهم العسكري، فيما يرون أن واشنطن أنشأت تحالفها دون أي مسوغ قانوني، والهدف عسكرة البحر الأحمر وحماية "إسرائيل" وتشجيعها على مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال اليمنية احمد العليي في مقابلة مع قناة العالم: هذا الخطر الجديد لا يؤمن مطلقا طرق الملاحة البحرية بل يعسكر البحر الاحمر ويؤدي الى اضرار كبيرة ليس على اليمن فقط بل على دول العالم ويهدد حركة الملاحة البحرية.

ومع استمرار التعزيزات العسكرية في البحر الأحمر للتحالف الأمريكي تؤكد صنعاء جاهزيتها العسكرية للتعامل مع أي تطور وردع أيِ عدوان عليها، فهنا في السواحل اليمنية تواصل القوات البحرية المعنية مهامها في مراقبة التحركات وتنفيذ العمليات المنوطة بها، وسط تحذيرات أن أي عمليات مباشرة ضد اليمن ستوسع المعركة إلى حرب إقليمية ودولية لها تبعاتها وآثارها الكارثية.

وقال الخبير العسكري اليمني العقيد مجيب شمسان: مهما كانت التداعيات التي يمكن ان تؤول اليها الامور فصنعاء لديها من القدرة والامكانية كونها اولا تؤمن بعدالة القضية وثانيا تمتلك عناصر القوة والضغط التي من خلالها يمكن ان تلحق الاثر او الضرر الكبير بمن يتحالف عليها.

وفي مواجهة الادعاءات الأمريكية والغربية تطمئن حكومة صنعاء أن عمليات قواتها ضد الكيان الاسرائيلي فقط ولا تمثل أي تهديد لأيِ دولة، وتؤكد أن المياهَ اليمنية والممرات الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لجميع السفن باستثناء السفن التابعة للكيان أو المتجهة إلى موانئه.

واضح إذن أن التحالف الأمريكي المشكّل حديثاً لم يغيّر من موقف صنعاء وعملياتها العسكرية المساندة لفلسطين، عمليات برأيها ليست استعراضية بل في اطار واجبها، محذرة من مساعي وعواقب توسيع الصراع في المنطقة.