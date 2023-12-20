الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو للقسام يثبت سلامة أنفاق المقاومة واتصالاتها

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أثارت المشاهد التي بثتها كتائب عز الدين القسام لعمليات الالتحام البطولي لمجاهديها في مختلف محاور القتال في قطاع غزة تفاعلاً عالميًا واسعًا، لدى نشطاء مواقع التواصل والإعلاميين والمحللين السياسيين والعسكريين على حدٍ سواءٍ، في كل تفاصيله التي تركت علامات استفهامٍ كبيرة من عداد الأرقام إلى تفاصيل كيفية الحصول على فيديو يوثق جر الاحتلال لآلياته المدمرة وجنوده القتلى والجرحى.

العالم - فلسطين

ويرى الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، في تلك الفيديوهات مفارقة عجيبة ولافتة حتى في الحرب الإعلامية، يفشل جيش الاحتلال في مقارعة “القسام”.

كما قال بعض المغردون : “لا نصدق ما الذي شاهدناه”، إنه” من أقوى ما شاهدناه منذ بداية الحرب إلى اليوم”.

أما أدهم أبو سلمية، فكتب في تدوينة : “العملية هدية للقدس العاصمة” وتابع: “مشاهد غير مسبوقة لعملية نوعية لكتائب القسام حيث دمرت بصاروخ كورنيت جيب صهيوني مليء بالجنود.”

وأضاف: أن أنفاق المقاومة بخير، واتصالات المقاومة بخير، والضبط والسيطرة هو للمقاومة.

وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري: فيديو القسام الأخير صادم بسبب نوعية المشاهد وطريقة الحصول على الصور، ومن المتوقع أن الجندي الإسرائيلي الذي صور مقاطع إصابة جنود الاحتلال قُتل وصادرت القسام كاميرته ونشرت الصور

روابط ذات صلة

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال بمحاور غزة المختلفة

اليمن: تأليف قوة بحرية في البحر الأحمر خطوة عدائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف