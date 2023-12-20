فيديو للقسام يثبت سلامة أنفاق المقاومة واتصالاتها

العالم - فلسطين

ويرى الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، في تلك الفيديوهات مفارقة عجيبة ولافتة حتى في الحرب الإعلامية، يفشل جيش الاحتلال في مقارعة “القسام”.

كما قال بعض المغردون : “لا نصدق ما الذي شاهدناه”، إنه” من أقوى ما شاهدناه منذ بداية الحرب إلى اليوم”.

أما أدهم أبو سلمية، فكتب في تدوينة : “العملية هدية للقدس العاصمة” وتابع: “مشاهد غير مسبوقة لعملية نوعية لكتائب القسام حيث دمرت بصاروخ كورنيت جيب صهيوني مليء بالجنود.”

وأضاف: أن أنفاق المقاومة بخير، واتصالات المقاومة بخير، والضبط والسيطرة هو للمقاومة.

وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري: فيديو القسام الأخير صادم بسبب نوعية المشاهد وطريقة الحصول على الصور، ومن المتوقع أن الجندي الإسرائيلي الذي صور مقاطع إصابة جنود الاحتلال قُتل وصادرت القسام كاميرته ونشرت الصور