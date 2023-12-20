الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

خارجية ايران تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد في طهران

خارجية ايران تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد في طهران
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران "يوران بيالرستيد" وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية القرار الصادر مؤخرا من جانب احد محاكم هذا البلد ضد المواطن الايراني "حميد نوري".

العالم - ايران

وحضر هذا اللقاء المدير العام لشؤون غرب اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية، والذي ندد بشدة الاجراء الاخير من قبل القضاء السويدي على حساب المواطن الايراني حميد نوري، قائلا : انه لمدعاة للاسف بان تستند المحكمة بمزاعم واهية صادرة عن اشخاص وزمرة ارهابية اقترفت على مدى عقود من الزمن، ابشع الاعمال الارهابية والمعادية للانسانية ضد الشعبين الايراني والعراقي وفي اوروبا، وسماحها باستغلال الاليات القانونية في خدمة اجندات سياسية لمجموعات بغيضة ومخربة.

واضاف هذا المسؤول : ان المحكمة السويدية، وفي سياق متابعة هذا الملف المزيف والمفبرك، اختارت مسارا خاطئا عبر توجيه اتهامات كاذبة وتجاهل المعايير القضائية.

وتابع: ان اتّباع اهداف ومآرب الزمر الارهابية والانفصالية المناوئة لايران، والتي تلطخت ايدي عناصرها بدماء ما يزيد عن 17 الف مواطن ايراني، يكشف من جديد عن المواقف الانتقائية لدى ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان.

واكمل المدير العام للشؤون الاوروبية بوزارة الخارجية الايرانية : ان الجمهورية الاسلامية ماضية في متابعاتها لاجل استعادة حقوق مواطنها المنتهكة حتى الافراج عنه من براثن الظلم نهائيا، كما تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن.

من جانبه، اكد القائم بالأعمال المؤقت لسفارة السويد في طهران، بانه سينقل هذا الاحتجاح الى عاصمة بلاده فورا.

روابط ذات صلة

الرئيس رئيسي: على باكستان تفعيل المزيد لتحسين أمن الحدود

باقري كني: تيار المقاومة امر واقع ولا يمكن شطبه

امين عام الشرطة الدولية يدين الهجوم الارهابي بمدينة 'راسك'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف