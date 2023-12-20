الشيخ الزكزاكي مثال للمجاهد في سبيل الله..

العالم - ايران

واعرب الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت ((عليهم السلام)، عن سعادته بلقاء الشيخ الزكزاكي وأسرته، وأضاف : أنا كنت أشتاق لرؤيتكم دائما، وأحبكم من صميم قلبي، كما أنكم تعدون من أكثر الشخصيات تأثيرا وفعالية في الترويج لنهج اهل البيت (عليهم السلام).

وشكر "اية الله رمضاني" جهود وتضحيات الشيخ الزكزاكي في نيجيريا لخدمة اتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام)، معتبرا إياه المصداق الحقيقي للمجاهد في سبيل الله.

كما تطرق الى النشاطات العلمية والثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، مبينا : هناك أقسام كثيرة تنشط في المجمع، منها موسوعة أهل البيت (عليهم السلام) الافتراضية –ويكي شيعة بـ 22 لغة، و وكالة أهل البيت (عليهم السلام) للأنباء (أبنا) بـ 27 لغة، وقناة الثقلين الفضائية، وجامعة أهل البيت (عليهم السلام) الدولية التي تضم طلابا من 29 جنسية.

الى ذلك، اعرب "الشیخ الزكزاكي" عن سعادته بلقاء الامين العام للمجمع العالمي لاهل البيت (عليهم السلام)، قائلا : ان الحركة الإسلامية في نيجيريا عازمة على مواصلة السير في نهجها اقوى اكثر فاكثر.