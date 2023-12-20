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باختصار..

الكيان وكابوس أنفاق غزة

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

يخيّم كابوس الانفاق على الكيان الاسرائيلي منذ بدا استعداداته لشن هجوم بري على غزة بعد طوفان الاقصى.

العالمباختصار

مخاوف الكيان تحققت بالفعل بتعرض جيشه لهجمات مباغتة وكمائن للمقاتلين الفلسطينيين من انفاق المقاومة.

صلابة المقاومة حالت دون تحقيق الكيان أي انجاز ميداني واقعي ورغم الدمار الهائل الذي يلحقه بغزة.

رئيس اركان جيش الكيان اعترف بخسائر مؤلمه ومواجهه حرب مع اشباح في اشاره لانفاق غزة.

الاعتراف عكس فشل الكيان في تدمير شبكة انفاق المقاومة رغم ادعائه كشف 500 مدخل للانفاق بغزة.

كما جسد استمرار المقاومة باستهداف عمق فلسطين المحتلة برشقات صاروخية واقع صمودها ودور الانفاق.

التفاصيل في الفيديو المرفق

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