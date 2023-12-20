حزب الله يرفع السقف ويطلق صاروخ أرض-جو على طائرات إسرائيلية

العالم - لبنان

في السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها موقع العباد الإسرائيلي ودشمه وتحصيناته، عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن الاستهدف تمّ بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً وقوع إصابات بين جنود "جيش" الاحتلال، ونفذت العملية بتمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وبصواريخ بركان، أكدت المقاومة أن مجاهديها استهدفوا موقع الراهب الإسرائيلي عند 4:10 عصراً، وحققوا إصابات مباشرة. وبفارق 5 دقائق استهدفت المقاومة مرابض مدفعية الاحتلال في موقع خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة أيضاً.

كذلك استهدفت المقاومة قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، لافتةً إلى أنّ الاستهداف أدى إلى تحقيق إصابات ‏مباشرة فيها.‏

واستهدفت المقاومة الإسلامية كذلك مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين صواريخ أرض جو في أجواء شتولا وشوميرا وقرية طربيخا اللبنانية المحتلة، مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة.

وشدّدت بيانات المقاومة على أنّ العمليات أتت في سياق دعم الشعب الفلسطيني الصامد في غزّة ومقاومته.

وأمس نفذت المقاومة 3 عمليات، ضد موقع المطلّة الإسرائيلي، ومستوطنة يفتاح (قرية قَدَس اللبنانية المحتلة)، كما استهدافت دبابة "ميركافا" قرب موقع المالكية.