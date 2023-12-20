حماس: لا تفاوض بملف الأسرى إلا بعد وقف كامل لعدوان الاحتلال

العالم - فلسطين

واضاف حمدان في تصريح صحفي له مساء اليوم الاربعاء ان الاحتلال يقترف جريمة بشعة باقتحام بيوت المدنيين العزل وتنفيذ إعدامات ميدانية

وقال حمدان: نثمن موقف أخوتنا في اليمن بمنع مرور السفن الصهيونية في البحر الأحمر كما نثمن موقف ماليزيا بوقف التعامل مع السفن وشركات الشحن الإسرائيلية.

واكد انه لا تفاوض في ملف الأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي.

وصرح القيادي بحماس أسامة حمدان ان أطراف العدوان فقدوا توازنهم ولم يعودوا يفكرون في مصير أسراهم مضيفا ان العدوان لا يأبه لمصير أسراه ويواصل قصفه.

ودعا حمدان الى تحرك عالمي فوري وعاجل لفضح أفعال الاحتلال ومحاسبته وقال ان الاحتلال يؤكد بتصرفاته أنه عصابة أو مليشيا عبر استفراده بالمدنيين الأبرياء.

واكد ان على الإدارة الأمريكية الإدراك أن جذر المشكلة هو وجود الاحتلال على أرض فلسطين وقال ان مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم.

وتابع ان كل واهم بإمكانية القدوم على دبابة أمريكية أو إسرائيلية لن يكتب في التاريخ إلا خائنا.