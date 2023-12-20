شاهد عينة صغيرة من جرائم الاحتلال بحق الابرياء في غزة

العالم_خاص بالعالم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت في اليوم الـ75 مجزرة بحق المدنيين في جباليا شمالي قطاع غزة، راح ضحيتها اكثر من 46 شهيدا بالاضافة الى 110 جرحى في وقت لا يزال فيه العشرات تحت الانقاض جلهم من النساء والاطفال، حيث استهدفت مربعا سكنيا في المنطقة، في وقت تحاصر فيه قوات الاحتلال مركز إسعاف الهلال في جباليا وبداخله 127 شخصا بينهم مسعفون ونازحون.



وفي دير البلح وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل المدنيين راح ضحيتها اكثر من 15 شهيدا من عائلة واحدة، بالاضافة الى عشرات الجرحى من النساء والاطفال، في وقت تعاني فيه المستشفيات في المنطقة من نقص حاد في المواد الطبية ويتعذر عليها مساعدة الجرحى.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استهدف طيران الاحتلال منازل المدنيين في الحي النمساوي في محيط مستشفى ناصر الطبي، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، بالاضافة الى استهداف منازل المدنيين في الحي الياباني غرب خانيونس.

وفي رفح جنوبي القطاع ايضا اسشتهد 11 مدنيا بالاضافة الى عشرات الجرحى اثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا ومسجدا.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اكد أنّه تلقى شهادات صادمة عن عمليات إعدام ميداني تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين خلال مداهمة منازلهم في مناطق التوغل في قطاع غزة.

واضاف ان قوات الاحتلال خلال مداهمتها منزلًا لعائلة عنان وسط مدينة غزة، أطلقت النار المباشر تجاه الشبان داخل المنزل، دون أي مبرر، وجمعوا النساء في إحدى الغرف، ثم ألقوا عليهم عددًا من القذائف ما أدى إلى إصابات بصفوفهم.

واوضح المرصد أنّ الشهادات تؤكد أنّ الجنود عندما يداهمون منزلًا يفجرون البوابات ثم يشرعون بإطلاق النار الكثيف داخل المنزل رغم سماع صراخ ونداءات من سكان المنزل.

وهذه عينة صغيرة من الاجرام الذي يمارسه كيان الاحتلال بحق اهالي قطاع غزة.