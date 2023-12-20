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أبو عبيدة: دمَّرنا41 آليّة عسكريّة خلال الـ72 ساعة الماضية

أبو عبيدة: دمَّرنا41 آليّة عسكريّة خلال الـ72 ساعة الماضية
الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان بشأن الساعات الـ72 الماضية عن تمكن عناصر القسام من تدمير 41 آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي كليًا أو جزئيًا.

العالم - فلسطين

وأضاف أنه تم استهداف قوات العدو الاسرائيلي المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وتابع: أنه تم تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما في جنود العدو، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود.

وذكر ابو عبيدة في بيانه: “مجاهدونا دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة”.

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