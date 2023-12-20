شاهد لأول مرة.. مصانع القسام للأسلحة!

العالم - فلسطين

كما كتبت صفحة كتائب القسام على المواقع التواصل: صنعنا بأيدينا ما كنا نحصدكم.

في السياق قال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، في بلاغٍ عسكريٍ، مساء اليوم الأربعاء، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية وقتل 25 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن “مجاهدي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”، وأنهم أكدوا “قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة”.

كما لفت المتحدث باسم القسام إلى أن مقاتلي الكتائب استهدفوا القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات والاشتباك من مسافة صفر، واستهدفوا فرق الإنقاذ، إضافة إلى تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما بجنود الاحتلال، وقنص أحد الجنود.

وتابع أبو عبيدة بالقول: “دك مجاهدونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.

وقالت كتائب القسام -في بيانات متتالية على تليغرام- إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في منطقة السرايا بمدينة غزة، وإنهم أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.