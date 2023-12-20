اللواء سلامي: طريقة النظر إلى العدو تحدد شموخ اي شعب

العالم - ايران

وقال اللواء حسين سلامي في اجتماع المقر المركزي لقوافل النور لحرس الثورة الاسلامية والتعبئة في خرمشهر: الضعف أمام الاستكبار سيقوده الى مهاجمتنا.

وأشار إلى أن الشعب الإيراني العظيم تعلم المقاومة من مرحلة الدفاع المقدس، وقال ان الدفاع المقدس حدث خالد في التاريخ لم يتوقف في زاوية من الزمن ولا يزال مستمرا.

واعتبر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية نفث روح المقاومة والتقدم في المجتمع بانه من ثمار الدفاع المقدس ووصف هذه المرحلة التاريخية بانها اكبر جامعة .

وقال إن الاقتدار والقدرة والتقدم والحضارة والاستقلال والمقاومة هي جزء من خصائص إيران الإسلامية القوية، ويعتبر تحقيقها الهدف والاستراتيجية الأساسية للجمهورية الإسلامية.

مسلمانان و جبهه حق هر چقدر که می‌جنگند، قوی‌تر و مسلط‌تر می‌شوند اما در مقابل جبهه کفر سست‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند و این دامنه‌ای است که ادامه‌دار خواهد بود.

وأشار إلى المعركة بين الحق والباطل في فلسطين المحتلة، وقال: لقد بدأت الآن مقاومة المجاهدين الفلسطينيين ويعيش المقاتلون تجربة هزيمة الكيان الصهيوني مؤكدا ان المسلمين وجبهة الحق سيزدادون قوة وهيمنة كلما خاضوا المعارك .

وصرح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: ان الكيان الصهيوني يواجه الآن معدل تراجع متسارع في السلطة لأنه لا يستطيع بجيش ميؤوس منه وضعيف إدارة قطاع غزة المكتظ بالسكان ، وسوف يخسر قريبا .

واعلن ان السنة الإلهية أن جبهة الباطلة الى زوال وما يبقى هول الحق والحقيقة.