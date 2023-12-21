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الخارجية الإيرانية تستدعي سفير ألمانيا لهذا السبب

الخارجية الإيرانية تستدعي سفير ألمانيا لهذا السبب
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران، احتجاجا على حكم قضائي أدان الجمهورية الإسلامية بالتورط في خطة لمهاجمة كنيس يهودي في ألمانيا العام الماضي.

العالم-إيران

واستدعت الوزارة السفير الألماني، هانز أودو موزيل، الأربعاء لتقديم احتجاج بعد أن أدانت محكمة ولاية دوسلدورف مواطنا ألمانيا من أصول إيرانية، يبلغ من العمر 36 عاما، بمحاولة إشعال حريق متعمد في مدرسة مجاورة للكنيس، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وخلص القضاة الى أن الرجل ألقى عبوة حارقة على المدرسة الواقعة في مدينة بوخوم غربي البلاد في نوفمبر 2022 لأن الكنيس المجاور كان خاضعا لحراسة مشددة للغاية.

ونفى المتهم التخطيط لمهاجمة الكنيس.

وزعمت المحكمة أن المتهم تم تكليفه بالهجوم من جانب شخص على صلة بالحكومة الايرانية.

و انتقدت إيران الحكم ووصفته بأنه "اتهام لا أساس له من الصحة".

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