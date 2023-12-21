عبداللهيان يشيد بمواقف جنوب أفريقيا القوية الداعمة للشعب الفلسطيني

العالم - ايران

وبحث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان ووزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا نالدي باندور، في اتصال هاتفي، بعض القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي، لا سيما التطورات في فلسطين وغزة.

واعتبر أمير عبداللهيان الجهود المشتركة التي تبذلها الدولتان على الساحة الدولية لإدانة جرائم الكيان الصهيوني واتخاذ الإجراءات العملية لوقف الحرب والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم، أمرا مهما.

من جانبها أشارت نالدي باندور، وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، في هذا الاتصال الهاتفي، إلى المواقف الصريحة لحكومة وشعب جنوب أفريقيا في دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي، وأضافت: إن مواقف حكومة جنوب أفريقيا متفق عليها من قبل الشعب، وفي هذا الصدد، قدمت حكومة جنوب أفريقيا طلبها الرسمي خطيا إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق ومتابعة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.