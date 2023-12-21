القسام للصهاينة: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم + فیديو

العالم - فلسطين

وأظهرت المشاهد التي بثتها الكتائب مراحل تصنيع هذه البندقية، في مصانع خاصة بالتصنيع العسكري للكتائب، وإعدادها مع الذخيرة الخاصة بها “رصاصات القنص” التي حفر عليها كلمة “قسّام” باللغة الإنجليزية.

وبحسب الفيديو الذي بثته كتائب القسام يظهر مجاهدو القسام في مناورة عسكرية لاستخدام هذا السلاح في ميدانٍ للتدريب، وهم يصوبون لأهداف بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة للهدف والقضاء عليه.





وكانت الكتائب وجهت رسالة للصهاينة من خلال هذا الفيديو باللغة العبرية: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم”.

القسام: قتلنا 25 جنديًا ودمّرنا 41 آلية في 3 أيام

وكان المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، أكد في بلاغٍ عسكريٍ، مساء الأربعاء، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية وقتل 25 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن “مجاهدي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا”، وأنهم أكدوا “قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة”.