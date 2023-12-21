قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات منها صيدا وقلقيليا وأريحا ويعبد

العالم - فلسطين المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة صيدا شمال شرق طولكرم.

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفاا)"، عن شهود عيان تأكيدهم، أن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وتمركزت وسط البلدة، وفي محيط المسجد الشرقي فيها.

قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم الخميس، مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتجولت في شوارعها واقتحمت احمد المنازل في منطقة خلة ياسين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضي، بلدة يعبد غرب جنين.

وأفاد شهود عيان بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها وداهمت عدة منازل، حيث دارت مواجهات مع فوات الاحتلال أطلقت خلالها الرصاص، دون أن يبلغ عن إصابات.

الاحتلال يقتحم أريحا

وفجر اليوم الخميس ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا ومخيم عين السلطان.

وأفاد شهود عيان، أن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا ومخيم عين السلطان من عدة مداخل.

واندلعت على إثر ذلك، مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، الذين استهدفهم الاحتلال بالقنابل الصوتية والرصاص الحي دون أن يبلغ عن إصابات او اعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت فللا سياحية غير مسكونة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.