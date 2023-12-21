شاهد.. مدينة صربية تقاطع منتجات الاحتلال

العالم - فلسطين



واتخذ سكان المدينة التي تعد كبرى مدن منطقة سنجاق ذات الغالبية البوسنية في صربيا، هذه الخطوة لمقاطعة منتجات الاحتلال، بحسب موقع "TRTWORLD".



وقرر الأهالي مقاطعة الشركات العالمية التي تدعم جيش الاحتلال في عدوانه على غزة، ماليا، منها شركة المشروب الغازي "كوكا كولا".



تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ 76 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع شن أحزمة نارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.