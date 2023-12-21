القوات المسلحة اليمنية تنشر رسالة للسفن المبحرة نحو كيان الاحتلال: "سننكل بهم"

العالم - اليمن

وتوعّد قائد أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي الاربعاء في كلمة متلفزة، باستهداف البوارج والمصالح والحركة الملاحية الأميركية، إذا شنّت الولايات المتحدة حرباً على اليمن، قائلاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كان هناك أي توجه أميركي للتصعيد أو استهداف بلدنا أو الحرب عليه".

وصرح: إذا أرسل الأميركي جنوده إلى اليمن فليعرف أنه سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان وما عاناه في فيتنام.

وأكد قائد أنصارالله اليمنية، أن أمريكا تشترك مع جيش الاحتلال في العدوان على غزة بخبرائه ومستشاريه مشيراً الى أن "شعبنا تحرك عسكريا في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لمنع تحرك سفن إسرائيل".

وقال: "أكبر خطر يهدد الملاحة الدولية وحركة السفن التجارية، هو التحرك الأميركي الذي يسعى لعسكرة البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، ويسعى لتحويل البحر إلى ساحة حرب وميدان مضطرب"، مؤكداً على أن "ما يهدّد الملاحة البحرية لكل الدول والبلدان هو الأميركي نفسه، خدمة للإسرائيلي".



واضاف: طلبنا من الدول الفاصلة بيننا وبين فلسطين فتح المعابر لمرور مجاهدينا لفلسطين..