قصف جوي ومدفعي مكثف وجرائم مروعة بمناطق التوغل

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها – اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منطقة الزنة وعبسان الجديدة شرقي خانيونس.

ونفذت طائرات الاحتلال عدة غارات على منطقة معن شرقي خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارات مكثفة على جباليا شمال قطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية شرق معسكر جباليا ومنطقة تل الزعتر.

وقال الصحفي أنس الشريف، من شمال غزة: إن الليلة الماضية وحتى صباح اليوم كانت الأشد عنفا من حيث القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف على جباليا البلد ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أ نالاحتلال منع التحرك بين جباليا البلد والمعسكر بإطلاق النار على من يتحرك.

وأكد أن الاحتلال دمر العديد من المنازل والشوارع وهناك شهداء وجرحى، مشيرًا إلى وجود اشتباكات شديدة مع المقاومة في عدة محاور.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على تواليا، كما وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني محاصرة مبنى للهلال الأحمر في جباليا بداخله مسعفون وجرحى.

وفي بيان لها، قالت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: تلقينا معلومات عن قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزلا بشكل فوري أمام أسرهم بحي الرمال في غزة وعلى السلطات الإسرائيلية أن تبدأ تحقيقا شاملا ومستقلا في هذه الوقائع وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.

التوغلات

وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وأفاد مراسل " المركز الفلسطيني للإعلام"، أن قوات الاحتلال تنفذ جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل مداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم، كما أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين يتخللها عمليات تنكيل واسعة.