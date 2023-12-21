كنعاني: إيران لا تعتبر سيادتها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض

العالم - ايران

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في معرض رده على بيان الاجتماع السادس لمنتدى التعاون العربي- الروسي بالمغرب ، ان ماجاء في البيان بشان الجزر الايرانية الثلاث لا اساس له من الصحة و مرفوض ومدان.

وأكد كنعاني ان جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى الإيرانية في مياه الخليج الفارسي الزرقاء ،هي ايرانية الى الابد، وهي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف: الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تعتبر موضوع وحدة أراضيها وسيادتها على الجزر الثلاث قابل للتفاوض وترفض أية مزاعم من أي جهة بهذا الشأن، ولن تتخلى عن حقوقها السيادية والإقليمية بتاتا.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار وضرورة الاحترام لمبدأ حسن الجوار وقال: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو جميع دول الجوار في شمال و جنوب البلاد الى الأخذ بنظر الاعتبار الطاقات الفعلية والكامنة المتاحة على المستويين الثنائي والإقليمي، في اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات والتجنب عن إطلاق وتكرار بعض المزاعم المرفوضة.

وشدد كنعاني على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد قيد أنملة في الحفاظ على سيادة أراضيها.