'اسرائيل' تستغل انشغال العالم وتکمل بناء جدار الفصل العنصري

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان الاحتلال الاسرائيلي استغل انشغال الرأي العام بمجازره التي يرتکبها في غزة، ليشرع بتکميل جدال الفصل العنصري في اراضي الجلمة.

قبل 20 عاما من الآن، وتحديدا في 23 يونيو/حزيران 2002، شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون في بناء جدار عازل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات دولار.

وفي 9 يوليو/تموز 2004، أفتت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم قانونية جدار العزل هذا، وطالبت "إسرائيل" بوقف البناء فيه.

الجدار الطويل كان هدفه منع دخول السكان الفلسطينيين إلى "إسرائيل" أو المستوطنات القريبة، بينما يؤکد الفلسطينيون إنه محاولة لإعاقة حياتهم وضم أراض من الضفة الغربية إلى الاراضي المحتلة.