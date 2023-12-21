أبطال اليمن إتخذوا قرارهم بنصرة شعب غزة المظلوم

العالم – نقطة تواصل

واكتسحت حسابات رواد المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي بمقاطع الفيديو والبوستات والتغريدات والهاشتاغات الخاصة بنصرة اليمن لغزة، وإعلان واشنطن عن تحاف دولي بحري ظاهره حماية أمن الملاحة البحرية وباطنه حماية المصالح الصهيونية.

وكأن الوحش الصهيوني لم يشبع بعد من المجازر في حرب الإبادة التي يتعرض لها شعب قطاع غزة، وسط صمت حكومي عربي ودولي مريب له مفهومه الخاص بإغاثة المظلوم المحكوم بالحفاظ بالحفاظ على مصالحه مع عدو مغتصب إلى أن بلغ السيل الزبى.

إذاً فعلها أبطال اليمن.. إتخذوا قرارهم وحسموا أمرهم لنصرة شعب مظلوم في غزة.. لسان حاله "ما غريب يجهلني، إنما أوجعني قريب يعرفني."

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