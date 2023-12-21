شاهد...قنص ضابط صهيوني ببندقية "الغول" القسامية شمال غزة

العالم-فلسطين

وعرضت الكتائب يوم أمس عبر منصة تلغرام، فيديو من عملية تصنيع بندقية الغول -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها عدنان الغول- المستخدمة في عمليات قنص الجنود في معارك قطاع غزة.

إضافة لذلك، استعرض مقاتلو القسام في مقطع الفيديو كيفية تصنيع طلقات رصاص مخصصة لقناصة الغول، أطلق عليها اسم "QASSAM" كما ظهر واضحاً أنه محفور على أسفل الطلقة.

وقد أُطلق اسم "الغول" على البندقية القسامية تيمناً باسم القائد القسامي عدنان الغول، “أبو بلال”٬ الملقب بـ"أبو صواريخ القسام"؛ حيث نجح الشهيد عدنان الغول، الذي قاد التصنيع العسكري في كتائب القسام، بإحداث نقطة تحول في تاريخ المقاومة والصراع مع الاحتلال من خلال بصماته في صناعة أول صواريخ القسام والقذائف مع زميليه الشهيدين نضال فرحات وتيتو مسعود٬ رغم الحصار والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في حينه.