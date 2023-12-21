فيديو خاص: 3 مسيرات انقضاضية لحزب الله تستهدف مواقع اسرائيلية جنوب لبنان

العالم - لبنان

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان: اليوم شهد ايضا تصعيدا عنيفا من خلال اعتداءات الاسرائيلية والرد الذي تقوم به المقاومة على الاحتلال منذ الفجر وحتى الساعة.

واضاف مراسلنا ان منطقة سهل الخيام الشرقية والمناطق التي تقع بين الخيام وابن السقى، بأكثر من 8 غارات وقصف مدفعي عنيف من المدفعية المرابضة في تلال كفر شوبا.

وتابع: كان هناك رد مباشر من المقاومة على مرابض المدفعية وتم اسكاتها، حيث اتبعت المقاومة هذه الردود بعملية نوعية كبيرة جدا استهدفت خلف خطوط العدو في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا وتجمعات الجنود بثلاث طائرات مسيرة انقضاضية حققت اهدافها بدقة، وكانت هناك اصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال.

واوضح مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي يقوم منذ فجر اليوم بسلسلة اعتداءات طالت بغارات العديد من المناطق في القطاع الاوسط والقطاع الغربي وكان ابرزها على بلدة مارون الراس بعشرات القذائف الصاروخية، ما ادى الى استشهاد سيدة وجرح مواطن آخر.

وتابع: هذا بالاضافة الى الغارات العنيفة التي قام بها على طول الخط الممتد من القطاع الاوسط حتى القطاع الغربي مرورا بعيتا الشعب وراميا وعلما الشعب والناقورة.

واكد مراسل قناة العالم ان المقاومة كان لها سلسلة من العمليات النوعة من خلال استهداف ثكنتي دوفيف وافيفيف ردا على جريمة الاحتلال في مارون الراس.

وتابع: وكان هناك ايضا قصف بصواريخ موجهة لموقع الجرداح، كما استهدف ايضا احراش مستوطنة وثكنة برانيت الكبيرة جدا.

واوضح مراسلنا: كان هذا الرد على قاعدة العين بالعين حيث قصفتها المقاومة بالصواريخ الحارقة ما ادى اشعال الحرائق في اماكن عديدة من هذه المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن المنطقة الحدودية.

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