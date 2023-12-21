الصحة العالمية: لم تعد هناك مستشفيات تعمل شمال غزة

العالم-فلسطين

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، ريتشارد بيبركورن، للصحفيين عبر رابط فيديو من القدس، اليوم الخميس: "لم تعد هناك مستشفيات قادرة على العمل في الشمال".

وأضاف أن المستشفى الأهلي كان الأخير، لكنه أصبح يعمل الآن بالحد الأدنى.

وتعرّضت كافة المنشآت الصحية في قطاع غزة لأضرار جسيمة جراء القصف والعمليات البرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، عن وفاة مئات الجرحى نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب، إن "مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي".

ووفقا لآخر إحصائية من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإنه ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 20 ألف شهيد منهم 8000 طفل و6200 سيدة و52,600 جريح.

وكانت منظمة الصحة العالمية؛ قد قالت قبل أيام إن ما لحق بمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة من تدمير، "أمر مفزع" أودى بحياة عدد من المرضى هناك.

وجاء في منشور للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس: "تم اعتقال العديد من أفراد الطواقم الطبية، وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بشكل عاجل للحصول على معلومات حول وضعهم".

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام جنود صهاينة لمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة على مدى الأيام القليلة الماضية، تاركين وراءهم دمارا وفوضى.