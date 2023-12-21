بالفيديو: صدمة جنود الاحتلال في غزة.. فما علاقة صواريخ المقاومة؟

العالم - الاحتلال



وصرخ أحد الجنود باستغراب من دفعة الصواريخ الكبيرة، وهو يقف على تخوم قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل على القطاع، واستهداف "تل أبيب" بتلك الرشقة.

وأفاد الاعلام العبري بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية بدءا من عسقلان جنوبا وحتى نتانيا أقصى شمال تل أبيب.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان رشقة الصواريخ اليوم على تل ابيب وضواحيها هي الاكبر منذ بدء التصعيد الاخير في السابع من اكتوبر الماضي.

من جانبها أفادت شرطة الاحتلال، بأن طواقمها تقوم بعمليات تمشيط في منطقة غوش دان بحثًا عن بقايا الصواريخ التي سقطت، لافتة إلى تعاملها مع سقوط عدة شظايا لصواريخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرشقة الأخيرة التي أٌطلقت من غزة تجاه تل أبيب تتكون من 30 صاروخاً.

يشار إلى أن العدوان على غزة يدخل يومه الـ76 في ظل مجازر متواصلة، ومزاعم الاحتلال بتدمير جزء كبير من قدرات المقاومة، وما ثبت عكسه في ظل استمرار المقاومة الشرسة وإطلاق الصواريخ.