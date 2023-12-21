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إيران تنقل خبراتها في إنتاج الأدوية إلى ليبيا

إيران تنقل خبراتها في إنتاج الأدوية إلى ليبيا
الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مؤسسة الغذاء والدواء الإيرانية حيدر محمدي إن نقل التكنولوجيا وإنتاج المواد الأولية والمستلزمات الطبية والتكنولوجيات الحديثة تعد من مجالات التعاون المشترك بين إيران وليبيا.


العالم - إيران

وتحدث محمدي خلال استقباله وفدا من وزارة الصحة الليبية في طهران عن إمكانية قيام الشركات المعرفية الإيرانية بالاستثمار في أي بلد.

وأوضح أن ثمة امكانية لتقديم إيران المشورة لليبيا في مجال تشغيل خطوط إنتاج الدواء والمعدات الطبية، مضيفا أن توفير الدواء والمستلزمات الطبية ومكائن تصنيع الأدوية في ليبيا يمكن أن يساهم في النهوض بالعلاقات بين البلدين.

وأكد محمدي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة على تدريب المتخصصين وخبراء المختبرات والتدريب في مجال منظومات التحكم بالجودة ومكافحة العقاقير المقلدة في ليبيا.

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