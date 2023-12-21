مباحثات إيرانية تركية للتطورات الميدانية والدولية حول سوريا

العالم - إيران

وتباحث "أحمد يلدز" معاون وزير خارجية التركي، في طهران، مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة "على اصغر خاجي" بشأن آخر التطورات الميدانية والسياسية والدولية ذات الصلة بسوريا.

وأشار الجانبان في هذا اللقاء إلى الجولة القادمة من المفاوضات بصيغة آستانا واستئناف اجتماعات اللجنة الخاصة بالدستور السوري، مع تأكيدهما على دور هذه المباحثات السياسية لإرساء السلام الدائم في سوريا.

على صعيد آخر تطرق "خاجي" و"يلدز" إلى جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلوم والهواجس بشأن اتساع رقعة الحرب في المنطقة.