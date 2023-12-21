بن غفير يدعو لحل المجلس الوزاري الحربي الاسرائيلي

العالم - الاحتلال



وقال الوزير اليميني المتطرف في تغريدة على منصة أكس "تويتر سابقاً": "إذا كان هناك من ينوي، لا سمح الله، إيقاف الجيش الإسرائيلي قبل هزيمة حماس وإعادة جميع المختطفين فنحن لسنا معه".



وقال بن غفير إن "فكرة تقليص النشاط العسكري في غزة هي فشل في إدارة الحرب من قبل الحكومة المحدودة (المجلس الوزاري الحربي) ويجب تفكيكها على الفور".



وتشكل المجلس الوزاري الحربي في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليدير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويضم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر والوزيرين بلا حقيبة بيني غانتس وغادي آيزنكوت.



ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر محلية وأممية.