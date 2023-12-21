فيديو خاص: ماذا وراء تصعيد اسرائيل الاخير مع المقاومة؟!

العالم - فلسطين

وقال عضو اللجنة المركزية لـ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان العدو الاسرائيلي بعد ان فشل خلال الـ 76 يوما حتى الان من ان يحقق جزئيا بعض الكلام الكبير جدا عن سحق المقاومة وتحرير الاسرى لدى المقاومة ومنع الفلسطينيين من اعادة بناء مجتمعهم في قطاع غزة ، بات عليه امام الارباكات الشديدة التي يقع فيا ان يحدد بعضا مما يمكن انجازه.

واضاف الناطور ان ذلك معروض بالمفاوضات للبحث في اطلاق سراح نحو 40 الى 60 من الاسرى وهدنة لمدة اسبوعين، لكن المقاومة موقفها موحد بانه لا يمكن البحث في اي شيء قبل وقف كامل لاطلاق النار.

واعتبر انه ليس بامكان المقاومة ان تقضي على كل قوة الجيش الاسرائيلي لكن بامكانها ان تكسر ارادته بان يحقق اهدافه المعلنة، مؤكدا ان هناك ارباكا شديدا اصاب الاميركيين امام العالم بعد مخالفتهم كل الاعراف الدولية باستخدام الفيتو في مجلس الامن لصالح كيان الاحتلال.

واشار عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور الى ان مطلوبا من الاحتلال ان يحاول تحقيق انجاز ما يمكن الاميركي من القول ان الجيش الاسرائيلي تمكن من فرض شيء ما على الجانب الفلسطينيي، ما يبرر التصعيد الاخير خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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