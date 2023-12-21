القسام تبث مشاهد لثلاثة أسرى اسرائيلين قتلوا بسلاح جيش الإحتلال

العالم - الاحتلال

وعنونت القسام مقطع الفيديو بعبارة "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم".

وقالت القسام إن كلا من الأسرى الإسرائيليين إيليا توليدانو، ونك بيزر، ورون شيروان، ثلاثتهم قُتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكاله "معا" الاخبارية ان هولاء الاسرى المقتولين ليسوا بنفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي. والذين حسب ما أعلن عن هوية اثنين منهم وهها: يوتام حاييم وسامر الطلالقة و أن عائلة الأسير الثالث طلبت عدم الكشف عن هويته.



وفي وقت سابق من اليوم قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن "هدف الاحتلال المتمثل بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وما ينشغل به جيش الاحتلال اليوم على الأرض هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".

وشدد أبو عبيدة على أن "استعادة الاحتلال لأسراه مساره التبادل وليس له خيار سوى وقف العدوان، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ولا يمكن إطلاق سراحهم بالقوة".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد الخميس أن تل أبيب “لن توقف” حربها على قطاع غزة حتى “تحقق جميع أهدافها” حسب زعمها.



وزعم نتنياهو في كلمة مصورة، نشرها على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “نقاتل حتى النصر، لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن بغزة”.

وادعى أن “أمام حماس خيارين، هما الاستسلام أو الموت”.

وأضاف أنه “لن تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل”.

ووفق إحصاءات إسرائيلية، أسرت “حماس” نحو 239 شخصا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بادلت العشرات منهم خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع "إسرائيل" التي تحتجز في سجونها 7800 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.