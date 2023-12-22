لواء غولاني ينسحب من غزة بعد الخسائر الفادحة التي مني بها

العالم – خاص بالعالم

وضمن تلك العمليات النوعية، تمكنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ،مع كتائب عزالدين القسام من إيقاع اربعة جنود من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح في عملية مشتركة تحصنوا في منزل قرب جباليا شمالي قطاع غزة.



ولعل الحدث البارز في الساعات الماضية اعلان لواء المشاة غولاني، الانسحاب من غزة لالتقاط الانفاس بعد تكبدهم خسائر فادحة، وفق ما أورده موقع واللا العبري.

من جهتها قالت القناة الثانية عشرة انه بعد أكثر من سبعين يوما في غزة، وبعد تسعة أيام من المواجهة الصعبة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، والتي قتل خلالها قائد غولاني المقدم تومر غرينبيرغ وثمانية ضباط ومقاتلين آخرين، خرج الخميس مقاتلو لواء غولاني من غزة.

جدير بالذكر أنه قتل منذ انطلاق عملية طوفان الاقصى ،في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى اليوم، أكثر من مئة وعشرة جنود من كتيبة “غولاني” بينهم قادة كتائب وعدد كبير من الضباط..ويعد لواء غولاني، أحد ألوية ما يسميه الاحتلال بقوات النخبة..



وتواصل المقاومة الفلسطينية مجابهة جيش الاحتلال وتكبيده خسائر كبيرة يوميا، في المعدات والآليات والجنود والضباط، مؤكدة، على لسان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أنه لا تبادل للأسرى والمحتجزين قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



هذا ويواصل فيه الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة لليوم السابع والسبعين على التوالي، وقصفه العنيف الجوي والمدفعي المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية.

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