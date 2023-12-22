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فلسطينيو الداخل يتجهون للأقصى بجمعة رفع الحصار عن المسجد الاقصى

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

وسط دعوات مقدسية لشد الرحال وكسر الحصار على المسجد الاقصى المبارك، الآلاف من المصلين يتعرضون للضرب والقمع والاعتقال من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف بمحيط البلدة القديمة من القدس المحتلة.

العالمخاص بالعالم

هي جمعة رفع الحصار عن المسجد الاقصى المبارك، كما أطلق عليها المقدسيون في دعواتهم للكل الفلسطيني بالقدس المحتلة والداخل الفلسطيني الاف الفلسطينين ليوا النداء وشدو الرحال وسط عشرات الحواجز العسكرية والمئات من عناصر الشرطة التي تمنع دخول المصلين منذ أكثر من شهرين للمسجد الاقصى المبارك وتفرض حصارا مشددا عليه.

وقال محمد ابو الخمص عضو القوى الوطنية والاسلامية:" كان هنالك دعوة من اخوتنا في الداخل ومن القدس بشكل عام، بان يأتوا الى المسجد الاقصى ويقيموا صلواتهم في المسجد الاقصى حيث تاتي الصلاة للمحافظة على دينك وعقيدتك في ان تتواجد امام المسجد الاقصى".

قمع وضرب بالهراوات واطلاق الغاز وقنابل الصوت وخراطيم المياة العادمة لمواجهة المصلين الذي حاولوا الاقتراب من ابواب الاقصى المبارك وأقامة الصلاة بالطرقات والشوارع.

وتحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومنذ اندلاع طوفان الاقصى لبسط سيطرتها على البلدة القديمة، والتحكم بالمسجد الاقصى المبارك الذي شهد في هذه الجمعة دخول أكثر من 18 الف مصلي رغم قيود الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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