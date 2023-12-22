آلاف الفلسطينيين في سوريا يخرجون بمسيرات للمطالبة بوقف الحرب على غزة

العالم – خاص بالعالم

بصرخة غضب واحدة وفي توقيت واحد، انتفض الاف الفلسطينين المقيمين في سورية ضمن مسيرات شعبية حاشدة ، خرجت في كامل المخيمات الفلسطينية بدمشق وريفها، دعماً لغزة و مطالبة بوقف الحرب عليها، و فخرًا بانجازات المقاومة.

وقال خالد علي عضو اقليم سوريا في حركة فتح الانتفاضة:" هي رسالة من دمشق العروبة لاهلنا في غزة، لنثبت لهم اننا معهم في معركة طوفان الأقصى التي أثبتت للعالم أجمع مدى هشاشة هذه الأنظمة ومدى هشاشة من يدعون انفسهم بانهم يدافعون عن الحقوق الانسانية.. اين العرب لا يوجد عرب.. نحن في محور مقاومة فقط".

في مخيم السبينة بريف دمشق، حركة الجهاد الإسلامي التي قدمت شهداء على طريق القدس في جنوبي لبنان، ادت عرضا عسكريا مهيبا، في تاكيد واضح على دعم خيار المقاومة حتى التحرير.

وفي مخيم اليرموك، بما يرمز من عاصمة الشتات الفلسطيني في الخارج وجسر العودة الى فلسطين، رفع المتظاهرون الغاضبون الأعلام الفلسطينية ولافتات طالبت بوقف حرب الابادة على اهلنا في غزة، وبضرورة معاقبة العدو الإسرائيلي على جرائمه.

وصبوا جام غضبهم على الأنظمة العربية التي اتهموها بالصمت والتخاذل أمام المجازر اليومية التي يتعرض لها الأطفال والنساء في غزة.

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