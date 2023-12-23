كاميرا العالم ترصد مستجدات العدوان في الضفة الغربية المحتلة

العالم – خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أجبرت زوجة الاسير المغربي على قيادة سيارتها ومن ثم سارت باتجاه معسكر الاحتلال في جبل الفرديس شرق بيت لحم ومن ثم افرجت عنها في تلك المنطقة حيث قام الاهالي بالمنطقة بمساعدتها على العودة.

وأوضحت مراسلتنا أن قواتا كبيرة العدد من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم.

ونوهت بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.

ولفتت مراسلتنا إلى أن قواتاً كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر السبت، مدينة ومخيم جنين، وعددا من البلدات في الضفة الغربية المحتلة منوهة بأن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.



وأكدت مراسلتنا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي.

حيث أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، في وقت تدفع فيه بتعزيزات إضافية من عدة محاور.



كما دمرت جرافات الاحتلال العملاقة وجرفت شبكات الصرف الصحي والمياه والشوارع وخطوط الكهرباء، ما تسبب بوضع مأساوي في المخيم بانسياب مياه الأمطار من الشوارع إلى المنازل في المخيم.

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