آخر تطورات العدوان على غزة.. الإحتلال يستهدف قناة الأقصى الفضائية وسط غزة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مقر قناة الأقصى الفضائية وسط مدينة غزة.

وأشار مراسلنا إلى العدوان على مخيم جباليا حيث تم انتشال 12 شهيداً غالبيتهم نساء وأطفال من أنقاض منزل عائلة البرش الذي دمره طيران الاحتلال في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا أن كتائب القسام اعلنت ان مقاوميها خاضوا اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين المضادة للدروع وأوقعوا خلالها عددًا كبيرًا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح. واضافت ان مقاتليها تمكنوا من الإجهاز على اربعة جنود للاحتلال من نقطة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

ولفت مراسلنا إلى أته في منطقة جحر الديك وسط القطاع تمكنت القسام من قتل افراد اربع سيارات عسكرية في كمين محكم عبر تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع، وذلك الى جانب تفجير عين نفق مفخخة في قوة خاصة للاحتلال واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل وايقاع الجميع بين قتيل وجريح.

ونوّه مراسلنا إلى إعلان القسام في مدينة غزة استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتي الياسين في حي الشيخ رضوان. وفي شرق خانيونس قالت القسام انها استدراجت خمسة جنود من وحدة يهلوم داخل أحد الأنفاق وبمجرد دخولهم للنفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر. المتحدث

وقال مراسلنا أن قوات الدفاع المدني في غزة، أعلنت أنه تم انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي القطاع وان معظم الجثث التي تم انتشالها من بيت لاهيا، تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب".

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