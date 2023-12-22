جيش الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة ويواصل إبادة مربعات سكنية

العالم - فلسطين

ودمر الجيش الإسرائيلي، الخميس، مربعا سكنيا بشكل شبه كامل في حي “الرمال” بمدينة غزة يضم مئات الشقق السكنية وعشرات المباني ومجموعة من المؤسسات التابعة للحكومة في غزة.

ودوت أصوات انفجارات عنيفة في المكان المستهدف فيما انبعثت الأدخنة السوداء الكثيفة.

وتضم المنطقة المدمرة المعروفة باسم “مربع مسجد فلسطين” عشرات المباني السكنية المكونة من مئات الشقق.

وداهمت قوات الاحتلال مدرسة الديحان في الشيخ رضوان التي تؤوي نازحين، واعتقلت جميع الرجال المتواجدين فيها.

ووفق وكالة سند للأنباء، هناك مناشدات عديدة تصل بعد محاصرة قوات الاحتلال منطقة بركة الشيخ رضوان وتنفيذ حملة قصف للبيوت المأهولة وإعدامات للمواطنين.

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على نسف عدد من المنازل في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال منزلاً في المنطقة الغربية من مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر طبية بوصول 55 شهيدا جراء غارات الاحتلال على منازل المواطنين في خانيونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم الثاني على تواليا.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني محاصرة مبنى للهلال الأحمر في جباليا بداخله ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية، و22 جريحا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، وبلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

وفي الميدان تواصل قوات الاحتلال توغلاتها في عدة محاور بقطاع غزة، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

جيش الاحتلال يسحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

قالت وسائل اعلام عبرية، مساء الخميس ، إن جيش الاحتلال قرر سحب لواء غولاني من غزة ، بعد 60 يوما من العملية البرية ، والتي تكبد فيها اللواء خسائر كبيرة.

بحسب القناة 13 فان عملية سحب جنود غولاني جاءت لإعادة تنظيم صفوفهم.

والأحد الماضي كشف قائد لواء غولاني الأسبق موشيه كابلنسكي أن اللواء خسر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة.