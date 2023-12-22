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شاهد.. فلسطيني مفجوع: ابعثوا لنا أكفان

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

نفى مراسل العالم الاخبارية الزميل احمد سهمود ادعاءات الجيش الاسرائيلي السيطرة على حي الشجاعية وقال أن الحي يشهد معارك ضارية بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

العالم – خاص بالعالم

كما أشار الزميل أحمد سهمود لنشرة أخبار العالم الى أن هناك اشتباكات دائرة في منطقة جباليا وإن هناك محاصرين من طاقم الهلال الاحمر في مجمع الشفاء الطبي، مؤكدا أن مدفعية الاحتلال كانت قد استهدفت مبنى الجراحات التخصصية في مجمع الشفاء الطبي وأسفر عن استشهاد 30 شخصا.

وأضاف أن القصف الاسرائيلي متواصل في جميع المناطق بقطاع غزة. كما التقى بوالد طفل شهيد سرد معانته قائلا: جلبت طفلي المصاب من تحت الركام بالشجاعية الى المشفى الذي يفتقد الى أبسط الخدمات واستشهد إثر النقص الحاد في الأدوية والطعام، مطالبا الدول العربية بارسال أكفان لجثامين الشهداء الذين يسقطون بين الحين والآخر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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