فيديو خاص: قنص ممرضة في مستشفى العودة اثناء تنقلها

العالم - فلسطين

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية: ان جیش الاحتلال امر سکان مخیم البریج بالاخلاء والتوجه الى مدينة دير البلح، وكان الاحتلال قد طالب باخلاء الجزء الشرقي من مخيم لبريج كاملا.

واضافت:‌وزارة الصحة اعلنت انه خلال الـ 48 ساعة التي قطع فيها الانترنت سقط فيها نحو 400 شهيد واكثر من 750 جريحا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الى اكثر من 20،056 شهيدا والجرحى الى اكثر من 53320 مصابا.

وتابعت:‌الاوضاع الان في غزة والشمال محتدمة، والحصار شامل لكل المرافق في مخيم جباليا، والمركز الطبي محاصر ويتم اطلاق النار على كل من يخرج منه، وتم استهداف مدير عام الصحة منير البرج في منزله واستشهدت ابنته واصيب هو بجروح.

واوضحت:‌ هناك استهداف مباشر للطواقم الطبية عن سبق اصرار وترصد، وايضا مستشفى العودة يتم قنص كل من يخرج منه او التجول فيه او التنقل لخدمة المرضى والمصابين فيه، واليوم استشهدت احدى الممرضات بعد قنصها واعدامها بشكل مباشر في ساحة المستشفى حين حاولت التنقل من قسم لاخر.

واكدت: هناك ايضا قصف طوال ساعات الليل والصباح بمناطق شرق غزة مثل حي الشجاعية وحي التفاح وحي الزيتون، كما لم تنقطع الاحزمة النارية عن جباليا والمنطقة الوسطى وتحديدا الحكر في دير البلح وكذلك خان يونس.

وتابعت: كما نقلت السي ان ان اليوم ان هناك ذخائر استخدمت منها قنابل تزن الفي رطل وقد احدثت فجوات يمكن مشاهدتها عبر الاقمار الاصطناعية، ما يعني ان قوة تدميرية هائلة تستخدم في قطاع غزة.

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