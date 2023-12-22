تشديد إجراءات الاحتلال العسكرية بمحيط المسجد الأقصى

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها أيضا في محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم من خارج البلدة القديمة من دخولها.

وقالت محافظة القدس، في بيان صدر عنها، إن الاحتلال أغلق محيط البلدة القديمة بحواجز ونشر قوات كبيرة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

يذكر أن القوى الوطنية والإسلامية في القدس أطلقت دعوات لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى اليوم، كما حث نشطاء المواطنين على التوجه إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه، في ظل الهجمة الاستعمارية والتهويدية غير المسبوقة التي يتعرض لها.