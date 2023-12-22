شاهد.. خبراء: حرب غزة الأكثر تدميرا في التاريخ

العالم – خاص بالعالم

الأكثر تدميراً في التاريخ.. عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المسعور الذي تشنه منذ شهرين ونصف بغارات وقصف عنيف ومتواصل؛ حول القطاع المحاصر إلى أثر بعد عين.

فقد دمر نحو ثلثي الأبنية في شمال غزة وربع المباني في المنطقة الجنوبية من خان يونس، وفقًا لتحليل بيانات الاقمار الصناعية التي أجراها مركز الدراسات العليا في جامعة نيويورك، فضلا عن خبراء آخرين من جامعة ولاية أوريغون. كما أوضح الخبراء أن نسبة المباني المتضررة في خان يونس تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأولين فقط من الهجوم الجنوبي الإسرائيلي. ويشمل ذلك عشرات الآلاف من المنازل، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمساجد والمتاجر.

فيما أعلن مراقبو الأمم المتحدة أن نحو سبعين بالمئة من المدارس في كافة أنحاء غزة تعرضت لأضرار.

فيما حذر عدد من الخبراء من أن الحملة العسكرية الإسرائيلية أضحت أكثر الحملات دموية وتدميرًا في التاريخ، إذ فاق حجم الدمار في غزة ما حصل من تدمير في مدينة حلب السورية بين عامي الفين واثنا عشر والفين وستة عشر جراء محاربة الجماعات الإرهابية، أو ماريوبول في أوكرانيا، أو حتى قصف الحلفاء لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

لا يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي سوى القليل عن أنواع القنابل والمدفعية التي يستخدمها، إلا أنه من خلال شظايا الانفجارات التي تم العثور عليها في عدد من المواقع وتحليل لقطات بعض الغارات، أوضح الخبراء أن الغالبية العظمى من القنابل التي أسقطت على الجيب المحاصر أميركية الصنع.

كما شملت الأسلحة المستعملة في غزة، بحسب الخبراء تسعمئة كيلوغرام من 'التحصينات الخارقة' التي قتلت المئات في المناطق المكتظة بالسكان.

أطنان من المتفجرات غير مسبوقة القيت على سكان القطاع المكتظ بالمدنيين؛ يقول مختصون ان قوتها التدميرية تزيد على ما ألقي على هيروشيما مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا، وفقا للمرصد الأورومتوسطي.